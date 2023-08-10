В Красноярске зафиксировано 189 аварий с участием пешеходов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске за 7 месяцев текущего года зафиксировано 189 автомобильных аварий с пешими участниками движения. В них 183 человека получили травмы различной степени тяжести, 9 пешеходов погибло. Установлено, что 131 дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителей. Такие данные «Комсомольской правде»-Красноярск дает ГИБДД города.

- Автомобиль является средством повышенной опасности, а значит управляющее им лицо должно неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим, не совершать опасные необдуманные маневры и быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, - прокомментировали в ведомстве.

Дорожные полицейские каждую неделю проводят полномасштабные рейды для снижения аварийности и выявлению нарушителей. Вот и на предстоящие выходные предстоят такие мероприятия.