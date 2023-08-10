В Красноярском крае продолжаются проверять золотодобытчиков. ФОто: минэкологи края

В Красноярском крае продолжаются проверки организаций, занимающихся добычей рассыпного золота. Накануне специалисты совершили облет рек Блялик, Амыл, Большой Тюхтет, а также их притоков. И обнаружили загрязнения реки Большой Тюхтет (левый приток реки Амыл). Участок, который обследовали специалисты, расположен в 45 км от деревни Верхний Кужебар Каратузского района. На месте взяли пробы воды для лабораторного анализа, который и покажет, чем и насколько загрязнена вода.

Так же нашли нарушения на реке Каспа в Курагинском районе. В Ермаковском районе грузовики артели вброд пересекают реку. А ремонтная мастерская другой артели стоит прямо но берегу реки Золотая. В рабочем поселке жидкие бытовые отходы с хозпостроек стекают на почву.

На всех участков, где специалисты заметили нарушения, взяты пробы воды и почти. Результаты будут направлены в природоохранную прокуратуру. Решения будут приниматься в соответствии со степенью нарушений – от штрафов до лишения лицензии.