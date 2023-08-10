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НовостиПроисшествия10 августа 2023 1:45

В Красноярском крае с начала сезона утонул 70-й человек

МЧС рассказало о количестве утонувших в водоемах Красноярского края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае с начала сезона утонул 70-й человек

В Красноярском крае с начала сезона утонул 70-й человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона в Красноярском крае утонул уже 70-й человек. Такую трагическую статистику приводит ГУ МЧС России по краю. Последняя (хочется надеяться, что последняя во всех отношениях) жертва стихии – взрослый мужчина. Предварительно известно, что это рыбак, он находился в лодке на Енисее, в районе поселка Подпорожье Казачинского района. По словам представителей ведомства, утонул при очевидных обстоятельствах. Видимо, на глазах у очевидцев. Тело найдено и передано сотрудникам полиции.

Спасатели вновь и вновь напоминают, что никакой улов не стоит человеческой жизни. В любом случае, подходя к воде, не забывайте надевать спасательный жилет. Даже если вы трижды чемпион мира по плаванию.