В Красноярском крае с начала сезона утонул 70-й человек Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона в Красноярском крае утонул уже 70-й человек. Такую трагическую статистику приводит ГУ МЧС России по краю. Последняя (хочется надеяться, что последняя во всех отношениях) жертва стихии – взрослый мужчина. Предварительно известно, что это рыбак, он находился в лодке на Енисее, в районе поселка Подпорожье Казачинского района. По словам представителей ведомства, утонул при очевидных обстоятельствах. Видимо, на глазах у очевидцев. Тело найдено и передано сотрудникам полиции.

Спасатели вновь и вновь напоминают, что никакой улов не стоит человеческой жизни. В любом случае, подходя к воде, не забывайте надевать спасательный жилет. Даже если вы трижды чемпион мира по плаванию.