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НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:17

Девушка на «Лексусе» устроила жесткое ДТП под Дивногорском

В ДТП на трассе по пути в Красноярск пострадала девушка-водитель и ее пассажиры
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

В районе Дивногорска произошло серьезное ДТП на трассе Р-257 «Енисей». На дороге столкнулись две легковушки – «Лексус» с пассажирами и «Тойота» с одним водителем. Все находившиеся в «Лексусе» получили травмы, водитель «Тойоты» серьезно не пострадал.

Как рассказали в полиции, аварию устроила хозяйка «Лексуса». Девушка ехала со стороны Абакана в сторону Красноярска, на повороте не справилась с управлением и вылетела на встречку. Там «Лексус» лоб в лоб столкнулся с «Тойотой».

Девушка за рулем иномарки и трое ее пассажиров получили травмы. В полиции сейчас устанавливают личности пострадавших и выясняют все обстоятельства ДТП.