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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:21

В Красноярске «заминировали» зоопарк «Роев ручей»

Неизвестные отправили сообщение о бомбе на официальную почту красноярского зоопарка
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Роев ручей"

Фото: "Роев ручей"

В Красноярске неизвестные заявили о минировании зоопарка «Роев ручей». Сообщение пришло на электронную почту парка около двух часов дня, после чего в «Роевом ручье» объявили эвакуацию.

В момент «минирования» в парке находились сотни посетителей – всех их пришлось вывести и вызвать экстренные службы. Бомбу в итоге так и не нашли.

Спустя пару часов после происшествия парк снова открылся для посетителей. Кому потребовалось минировать «Роев ручей» – неясно, но в руководстве зоопарка уже заверили, что посетители, чей отдых оказался сорван, смогут пройти еще раз по тем же билетам.