В Красноярском крае растет интерес к внутреннему туризму

Самая длинная лестница России

В России растет интерес к внутреннему туризму. Жители страны и, в частности, Красноярского края все чаще выбирают для путешествий родные просторы. Так, специалисты Tele2 проанализировали поездки абонентов на основе big data и заметили, что в этом году с января по июнь количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Основная цель туристов – посещение интересных достопримечательностей и получение нового культурного опыта. Причем нам, сибирякам очень повезло: в нашем и в соседних регионах большое количество живописных мест, которые действительно стоит увидеть. В помощь путешественникам компания создала специальный тревел-гидс интересными местами России. В него попали сразу шестнадцать локаций Красноярского края. Всего же в подборке возможных для путешествий мест более 40 регионов страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых Шалоболинская писаница и природный парк Ергаки в Красноярском крае, «уральский Марс» и «ульяновская Швейцария», эстонский хутор в Томской области и новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области.

Ергаки

Для особо разборчивых путешественников - неординарные развлечения и специальные маршруты. Например, подъем по самой длинной лестнице России в Красноярске, дог-трекинг в Шерегеше, поездка на старинном паровозе вдоль Байкала, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе.

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайтекомпании или с помощью телеграм-бота.

Для своих клиентов Tele2 подготовила специальные предложения– скидки на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы. Например, в Красноярском крае можно получить скидку 5% на любой тур от Endeavour Tour, скидку 10% – на проживание на базе отдыха «Ергаки», а также скидку 10% – на заправку автомобиля при использовании приложения «Турбо».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» LjN8KPsJ2