В Красноярске временно перекроют участки улиц Ленина и Перенсона

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 8 часов утра 11 августа до 10 часов вечера 20 августа перекроют участки улиц Ленина и Перенсона. Об этом сообщает администрация города.

Такие ограничения связаны с капитальным ремонтом тепловой камеры. Водителям нужно обратить внимание, что по нечетной стороне Ленина закроют две полосы движения на участке от здания №73 (столовая СибГУ) длиной 100 метров. Пока повернуть с Ленина на Перенсона будет невозможно.

Помимо этого, перекроют участок улицы Перенсона длиной 40 метров от Ленина.

- Для объезда на участке ул. Перенсона от здания №29 до пр. Мира будет временно организовано двухстороннее движение, - добавили в мэрии.