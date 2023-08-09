В Красноярске стартовал городской этап конкурса «Самый благоустроенный район»

Фото: администрация Красноярска

Сегодня конкурсная комиссия начала объезд благоустроенных уголков Красноярска, созданных инициативными жителями, чтобы определить самые лучшие клумбы города, балконы, палисадники.

В городском этапе соревнуются победители районных этапов конкурса. Состязание идет по шести самым народным номинациям: «Лучший балкон/лоджия», «Лучший цветник/клумба», «Лучший дворник», «Лучший палисадник частного сектора», «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора» и «Самые активные жители».

В каждом районе комиссию встречают те, кто придумал, своими руками создавал, украшал и ухаживал за «конкурсными работами». В некоторых местах к встрече подходят творчески и креативно. Активно рассказывают об идее и нюансах ее воплощения.

- Оценивать очень сложно. Иногда приходится сравнивать несравнимое. Отметить хочется всех. Столько лет конкурсу, а у людей все новые и новые идеи. И, главное, всё делается с такой теплотой и энтузиазмом, люди тратят личное время, средства, силы, создают красоту, ухаживают за ней. В каждый проект вложена частичка души, - рассказывает руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин.

За победу в городском этапе конкурса можно получить денежные гранты. Такие награды предусмотрены за первые три места. Каждая личная победа в номинации приносит баллы району. Район, который получит больше всего баллов, будет носить звание «Самый благоустроенный». В прошлом году им стал Свердловский район. Район-победитель получает денежный грант на дополнительное благоустройство.

- Независимо от того, какой район станет победителем в этом году, город и горожане получают благоустройство на всех уровнях: от больших общественных пространств, которые ремонтируют по федеральной программе, до балконов и палисадников, в которые свою энергию вкладывают сами жители, а городские власти поддерживают горожан грантами, - рассказал депутат горсовета Андрей Козиков.

Конкурс «Самый благоустроенный район» в Красноярске – один из самых популярных и любимых. Ежегодно в нем участвуют десятки тысяч человек. В конкурсе есть зимние и летние номинации, районный и городской этапы. Его проводят с 2014 года и популярность состязания только растёт.

Победителей награждают в каждом районе, но самые престижные призы – в финале городского этапа. Поэтому объезды комиссия проводит, когда погода еще позволяет показать благоустройство во всей красоте. Итоги конкурса будут объявлены в сентябре.