Музейный проект из Красноярского края вошел в шорт-лист Национальной премии

Аллея шахтерской славы г. Назарово. Фото предоставлено компанией

Проект Назаровского разреза СУЭК в Красноярском крае «Три музея – три времени: прошлое, настоящее, будущее» вышел в финал Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Музей для всех». Проект объединяет три локации: Зал трудовой славы на Назаровском разрезе, постоянно действующую экспозицию в Городском музейно-выставочном центре, оформленную по инициативе компании, и Аллею шахтерской славы, обустроенную в центре Назарово также при активном участии угольщиков.

Все они объединены общей идеей – представить «летопись» событий и достижений Назаровского разреза, выразить уважение первостроителям и труженикам предприятия, проследить неразрывную связь истории угледобывающего предприятия и города. А разноплановость локаций позволяет не только охватывать максимальное количество посетителей, но и проводить комплекс мероприятий – от музейных экскурсий до массовых праздников.

Музей трудовой славы Назаровского разреза. Фото предоставлено компанией

- Каждая из площадок, ставшая частью проекта «Три музея – три времени», это не просто выставка экспонатов, а место встречи поколений. Сейчас посетители музейных площадок проекта – это жители и гости города, молодые и уже опытные специалисты, школьники, учащиеся техникумов, ветераны, - поясняет одна из соавторов всех музейных локаций, директор Музейно-выставочного центра города Назарово Татьяна Мельникова.

С 14 по 25 августа на сайте конкурса состоится открытое интернет-голосование в номинации «Общественное признание». Окончательный выбор победителя среди пяти музеев, набравших наибольшее количество голосов, будет сделан в начале сентября в Екатеринбурге. В это время пройдут защита проектов из шорт-листа конкурса и награждение победителей в одиннадцати номинациях.

Зал истории Назаровского разреза. Фото предоставлено компанией

Напомним, у компании уже есть опыт успешного участия в таком конкурсе: ранее его лауреатами становились Музей-аллея под открытым небом истории города Бородино и Бородинского разреза имени М.И. Щадова в Красноярском крае и Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника в Кузбассе.

СПРАВКА КП

Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проводит НП «Пермское представительство РАСО» в партнерстве с Министерством культуры РФ. Его цель – формирование интереса к научно-просветительскому и промышленному потенциалу страны, развитие межкультурных связей промышленных предприятий и общества. В текущем году в конкурсе участвуют более 70 корпоративных музеев, представлено 160 проектов.