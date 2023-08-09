В Красноярске аферисты обманывают горожан под предлогом заказа ключей для домофона

Фото: Gornovosti

В Красноярске уже несколько недель вовсю орудуют мошенники с новым видом развода. Как сообщают Gornovosti, на подъезде появляется объявление о бесплатной плановой замене домофона. Точнее за счет УК. А жильцам просто необходимо заказать новые ключи. Сделать это можно отсканировав QR-код с объявления, либо перейдя по ссылке, указанной там же.

Житель дома, где перейдя на предложенный сайт, попадает на форму «Домофон сервис» для заполнения заявки. Нужно указать адрес дома, квартиру и количество ключей. Затем появляется поле для оплаты картой.

В соцсетях горожане, заполнившие форму и оплатившие чипы, жалуются, что им не то, что ключи не привезли – домофоны не заменили.

В официальной компании «Домофон сервис», чье имя мошенники используют, заявили, что они подобных объявлений не развешивали. И вообще они ООО, а на сайте указано АО. Сотрудники просят граждан не верить подобным бумажкам и по ссылкам не переходить.

От себя советуем предупредить близких в возрасте – мало ли что.