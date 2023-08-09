Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии пьяного рыбака сбил грузовой поезд. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Все произошло 7 августа на станции Казынет. 57-летний мужчина вместе с друзьями отправился на рыбалку к реке. Он решил перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом, но в один момент потерял равновесие и упал между платформой и рельсами. Машинист заметил человека, применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Рыбак был тяжело травмирован.

- Транспортные полицейские напоминают о запрете переходить пути, если расстояние до поезда менее 400 метров. При прохождении состава безопасным считается расстояние не менее двух метров до края платформы, - добавили стражи порядка.