В Железногорске курьер мошенников получил 3,5 года принудительных работ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске суд признал виновным в мошенничестве 19-летнего курьера мошенников, обманувшего пожилых горожан почти на 2 миллиона рублей. Как сообщают в МВД, ему назначили 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% от его ежемесячного дохода в пользу государства.

Его задержали еще в апреле. Телефонные мошенники позвонили пожилой женщине, ввели в заблуждение по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Она собрала все свои сбережения в размере 390 000 рублей и передала курьеру, которые пришел к ней домой. Полиция задержала парня прямо у дома потерпевшей. Когда 19 летний курьер понял, что попал в крупные неприятности, признался: да, забрал 390 тысяч рублей и должен был перевести деньги своим кураторам. При нем были еще 100 тысяч рублей с предыдущего «заказа».

Стали раскручивать курьера – выяснилось, что работал он с размахом, на его совести участие еще в трех эпизодах мошенничества на общую сумму около 1,8 миллиона рублей. Жертвы – пожилые женщины старше 80 лет, которые расставались со сбережениями под предлогом помощи родным, совершившим ДТП.

Материальный ущерб потерпевшим возмещен полностью. К сожалению, так происходит очень редко – курьеры успевают перевести деньги, а добраться до получателей не представляется возможным.