Фото: Мария ЛЕНЦ

9 августа в Красноярском крае грузовой поезд врезался в зерновой бункер от комбайна. Об этом сообщает тг-канал КрасЖД.

Все произошло утром на железнодорожном переезде участка Назарово - Сереж. Машинист заметил на путях крупногабаритный предмет и применил торможение, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. От сильного удара бункер откинуло с путей. К счастью, пострадавших нет.

Отмечается, что ситуация не повлияла на движение других поездов.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.