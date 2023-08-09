Фото: тг-канал мэра Красноярска

Власти Красноярска продолжат благоустраивать озеро-парк «Октябрьский», который находится на улице Калинина в микрорайоне Западный (Мясокомбинат). Об этом сегодня, 9 августа, заявил глава города Владислав Логинов.

Проект третьего этапа благоустройства начнут готовить уже в этом году, а к самим работам должны приступить в 2024 году.

Логинов поручил главе Октябрьского района и Красгорпарку провести открытый диалог с местными жителями

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– Благодаря большой работе в рамках двух предыдущих этапов благоустройства и участию активных жителей в создании проекта это пространство сильно преобразилось. Здесь всегда многолюдно, особенно летом. Горожане гуляют, играют с детьми, занимаются спортом, отдыхают у воды, – отметил мэр в своем тг-канале.