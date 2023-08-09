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НовостиПроисшествия9 августа 2023 4:09

В Шарыповском районе спасли обездвиженную 83-летнюю женщину, запертую в квартире

В Красноярском крае спасатели взломали дверь в квартиру к обездвиженной 83-летней женщине ради спасения
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском районе Красноярского края спасателям пришлось взломать дверь квартиры 83-летней женщины ради спасения. Как рассказали в ведомстве, родные долго не могли до нее достучаться, хотя точно были уверены, что женщина дома. Но никто не открывал.

Вскрыв замок, спасатели проникли вовнутрь. Оказалось, что хозяйка квартиры не может двигаться самостоятельно. Добраться до телефона или до двери возможности нет, поэтому связаться с родными и попросить о помощи она не может.

Женщину передали сотрудникам скорой помощи, она госпитализирована.