В Шарыповском районе спасли обездвиженную 83-летнюю женщину, запертую в квартире

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском районе Красноярского края спасателям пришлось взломать дверь квартиры 83-летней женщины ради спасения. Как рассказали в ведомстве, родные долго не могли до нее достучаться, хотя точно были уверены, что женщина дома. Но никто не открывал.

Вскрыв замок, спасатели проникли вовнутрь. Оказалось, что хозяйка квартиры не может двигаться самостоятельно. Добраться до телефона или до двери возможности нет, поэтому связаться с родными и попросить о помощи она не может.

Женщину передали сотрудникам скорой помощи, она госпитализирована.