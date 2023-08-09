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В Красноярском крае мужчина понесет уголовную ответственность за незаконные меры «воспитания» супруги. Об этом рассказали в МВД по региону.

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы Канска, ставшей случайным свидетелем семейного конфликта во дворе дома в частном секторе. На место сразу выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы. Они увидели, что хозяин дома топором угрожает плачущей женщине. Полицейские задержали агрессора.

Позже были установлены обстоятельства случившегося. Как оказалось, супруги часто ссорились друг с другом из-за ревности и рукоприкладства молодого человека. В этот день 28-летняя женщина не пожелала прощать своего мужа. Она решилась расстаться с ним. Однако пьяный 31-летний мужчина был против такого поворота событий. Житель Канска избил жену, схватил топор и стал угрожать ей убийством.

На злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас расследование завершено.