SegezhaGroup отправила первый контейнерный поезд в Китай из Кодинска

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Приангарский лесопереабатывающий комплекс – одно из крупнейших предприятий SegezhaGroup (MOEX: SGZH) в Красноярском крае. На днях с его контейнерного терминала в пос.Таёжный (станция Карабула) ушел первый в истории контейнерный поезд по маршруту Карабула-Забайкальск-Циндао (Китай). Покупателям отправили 62 сорокафутовых контейнера с пиломатериалами общим объемом 3000 м3. Время в пути составит не более 7 суток. Предприятие планирует отправлять этим маршрутом ориентировочно до 5 контейнерных поездов в месяц.

«Для комбината это является знаковым событием, так как полный контейнерный поезд мы грузим впервые. Ранее погрузка производилась в шесть-десять контейнеров с последующей отправкой небольшими группами в составе сборных поездов по железной дороге. Наша задача – в ближайшем будущем выйти на регулярные отгрузки контейнерными поездами и «уйти» от поштучной отправки», - отмечает генеральный директор ПЛПК Константин Баяндин.

Для организации регулярных отправок продукции контейнерными поездами комбинат модернизировал погрузочную площадку на станции Карабула. Для получения разрешительной документации на отправку контейнерных поездов внесли соответствующие изменения в регламентирующие документы.

Приангарский лесоперерабатывающий комплекс в составе SegezhaGroup – с конца 2021 года. Предприятие производит сухие пиломатериалы из древесины хвойных пород. Годовая мощность завода по распилу круглого леса достигает 1000 тыс. м3, по производству пиломатериалов – до 460 тыс. м3 в год.

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