В Красноярске сервис доставки продуктов «обманул» покупателя на 240 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярный сервис по доставке продуктов в Красноярске «обманул» покупателя на 240 рублей, за что получил предостережение от Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, мужчина заказал товары по одной цене, а после сборки заказа стоимость покупок внезапно выросла.

Красноярец написал в службу поддержки - откуда плюсом еще 240 рублей? На что оператор ответил, мол, во время заказа каталог был не обновленный, а цены старые, а на полках в магазине уже новые. И вообще, итоговая сумма может отличаться от предварительно рассчитанной. Денег не вернем, все по правилам.

Но мужчину такой ответ не устроил и он обратился в Роспотребнадзор. Там специалисты разобрались и посчитали, что до покупателя была доведена недостоверная цена на товар, что помешало ему сделать правильный выбор при заказе. А это явное нарушение закона.

Сервису доставки внесли предостережение, а деньги покупателю вернули.