Фото: прокуратура Красноярского края

Взрыв газа в жилом доме в Канске произошел из-за разгерметизации трубопровода. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

По версии ведомства, 4 августа при проведении капремонта в доме на улице Каландаришвили, 19, подрядчик не обеспечил герметичность трубопровода. Около 17 часов работник бригады подал газ в систему, а в 17:43 произошло его воспламенение. Газ скапливался 40 минут в помещениях здания.

Сейчас в пятиэтажке продолжает действовать режим ЧС.

Органы соцзащиты подготовили документы на выплату свыше 500 тысяч рублей 22 пострадавшим.

Проверка продолжается.

- Перед подрядной организацией, которая проводила ремонт дома, поставлен вопрос о выплате жильцам компенсации, а также проведении ремонта повреждённых квартир и общедомового имущества за собственный счет, - рассказали в прокуратуре.

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Очевидцы и жители дома делятся эмоциями. Многие испуганы и приходят в себя. Многие в гневе – считают, что виновники ЧП – рабочие, проводившие работу с газовыми трубами.

- Ничего себе хлопок! Это мягко сказано. Это мощный взрыв был. Всех так колошматит сейчас, что словами не передать. Бедные люди. (подробнее)