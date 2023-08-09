Одну из серий нового сезона детективного сериала «Невский» будут снимать в Красноярском крае

Фото: Пресс-служба «Триикс Медиа»

Красноярский край вновь появится в кино – на этот раз в одной из серий нового сезона детективного сериала «Невский». Как рассказали в «Енисей кино», съемки пройдут с 16 по 21 августа в Ергаках и Минусинске.

В кадры попадут два масштабных праздника – 200-летие Минусинска и День минусинского помидора.

Как отметил режиссер-постановщик «Невского» Игорь Драка, выбор локации определил природный ландшафт Красноярского края. В Минусинске и Ергаках специалист будет работать впервые.

Снимать будут более чем на 15 локациях юга Красноярского края: в Саянах, в Предгорье Саян, на набережной Минусинска и др. В съемках примут участие также актеры и специалисты из региона.

Отметим, что площадки посетят и главные герои сериала - Павел Семенов (актер Антон Васильев,) Фома (актер Дмитрий Паламарчук) и многие другие.