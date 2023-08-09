В Красноярске ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»‎

В Красноярске ищут пропавшего 9-летнего ребенка. Вечером (около 20:00) 8 августа мальчик ушел из дома по улице Норильской. C тех пор о нем ничего неизвестно.

Его приметы: среднего телосложения, карие глаза, русые волосы и шрам под правой бровью в виде двух точек. Был одет: желтая футболка с рисунком, черные шорты и черные кеды.

Если вы видели мальчика с фото, то позвоните по телефону: (391) 246-87-64 (дежурная часть ОП № 2), 8-950-99-66-066 (волонтеры) или 112.

Обновлено (9 августа 10:25): ребенка нашли сотрудники полиции.