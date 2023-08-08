Пьяный тувинский угонщик-рецедивист подвез друзей на озеро на угнанной машине

Фото: МВД Тувы

В Туве полиция задержала угонщика-рецедивиста за рулем очередного украденного автомобиля. 22-летний житель Кызыла ранее уже неоднократно привлекался за угоны, и снова попался с поличным рядом с озером Дус-Холь Тандинского района. В момент задержания парень был мертвецки пьян – освидетельствование показало трехкратное превышение нормы паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что автомобиль он угнал в Кызыле, вынув ключи от «Тойоты Виста» из сумочки малознакомой женщины. Угонщик решил поехать с друзьями на отдых на озеро, и не придумал ничего лучше, кроме как угнать авто. Своей машины у тувинца не было, поскольку он никогда не имел водительских прав.

Владелица автомобиля быстро обнаружила пропажу ключей и самой «Тойоты» и обратилась в полицию. Автоинспекторы по горячим следам отыскали угонщика, который уже успел доехать до озера и высадить товарищей, а заодно заправиться вместе с ними горячительным.

За управление автомобилем в пьяном виде парня отправили под административный арест на десять суток. Впереди у него очередное уголовное разбирательство за угон, после которого он вполне может ненадолго лишиться свободы.