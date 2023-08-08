В Красноярске закончили расследование дела полицейской банды уголовника Лимона

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела банды криминального авторитета по кличке Лимон. О нем «КП-Красноярск» писала еще прошлой осенью: тогда стало известно, что нечистые на руку полицейские по наводке уголовника задержали и ограбили красноярца с крупной суммой денег.

Криминальную схему Лимон с подельниками реализовал в июне прошлого года: он сообщил двоим знакомым из полиции, что некий красноярец будет в одном из ТРЦ города с крупной суммой наличными. Полицейские подрядили троих подчиненных – те арестовали красноярца по надуманному поводу и вместе с подругой несколько часов удерживали в плену.

Под видом личного досмотра у красноярца отобрали 3 миллиона рублей, после чего заявили, что он должен вымогателям еще 6 миллионов, чтобы избежать уголовного преследования. Впрочем, потерпевший смог сообщить о случившемся в правоохранительные органы и банда была задержана.

Изначально сообщалось, что трое подчиненных полицейских были не в курсе мошеннической схемы и просто выполняли приказы. Однако в СК рассказали, что уголовное дело было заведено в отношении всех пятерых правоохранителей – в зависимости от участия каждого в преступлении они обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Также выяснилось, что нечистые на руку полицейские в марте того же года провернули похожую схему с другой жертвой: тогда мужчине пригрозили уголовным делом и выторговали у него 500 тысяч рублей.

– Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. В отношении двух фигурантов уголовного дела уже вынесены обвинительные приговоры: жителю Красноярска назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, одному из сотрудников полиции наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, – добавили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое красноярских полицейских ограбили мужчину по указке криминального авторитета Лимона (подробнее)

В Красноярске двоих сотрудников полиции заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий. Они вступили в сговор с криминальным авторитетом по кличке Лимон, чтобы отобрать деньги у некоего красноярца. Лимон знал, что в нужный момент у него на руках окажутся, ни много ни мало, три миллиона рублей.

В Красноярске в деле банды Лимона появились новые фигуранты из полиции (подробнее)

Сейчас Лимон и четверо полицейских находятся под арестом. Еще двух полицейских отправили под домашний арест, а приятеля Лимона оставили под подпиской о невыезде. В их отношении в зависимости от роли заведены уголовные дела по мошенничествам и превышении полномочий.