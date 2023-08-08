Установщика главной новогодней елки Красноярска оштрафовали на миллион рублей

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске оштрафовали на миллион рублей компанию «Сибирский теплый дом». Ее директор Евгений Канский предложил взятку главе «Татышев-парка» Сергею Васильеву – за денежное вознаграждение Васильев должен был допустить «СТД» до контрактов на установку новогодней елки и светодинамической подсветки Вантового моста и Филармонии.

Как рассказали в прокуратуре, Канский связался с Васильевым в 2021 году: тогда «Татышев-парк» искал подрядчиков для контрактов на 42 миллиона рублей. Бизнесмен предложил директору парка 200 тысяч рублей и стороны ударили по рукам. Чтобы торги хотя бы выглядели честными, к ним, помимо «Сибирского теплого дома», присоединились подставные фирмы.

– Криминальную схему «пронесли на руках». Будучи уверенным в оплаченном итоге, подрядчик заранее приступил к работам. В том же месяце он «рассчитался» с директором парка, – рассказали в прокуратуре.

Однако о коррупционной схеме стало известно правоохранительным органам. «Сибирский теплый дом» оштрафовали на миллион рублей и лишили права участвовать в торгах на два года. Что же касается главы «Татышев-парка», сейчас он находится под следствием по уголовному делу о получении крупной взятки.