Волонтеры спасли бабушку с внучкой, потерявшихся в лесу в Красноярском крае

Фото: t.me/findchild

В Красноярском крае волонтеры смогли отыскать пожилую женщину, которая вместе с внучкой заблудилась в лесу. Сигнал поступил в штаб добровольцев в Хакасии: поисковикам сообщили, что женщина с 11-летней девочкой потерялись в лесах Минусинского района.

– Коллеги из красноярского отделения Национального Центра помогли с определением координатов, и поисковики совместно со спасателями выдвинулись на место, – рассказали в Национальном центре помощи детям.

Хакасские поисковики выехали в район поисков вместе с волонтерами из Красноярского края. Благодаря слаженной работе они быстро отыскали пропавших и вывели их из леса.