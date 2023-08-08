В Курагино крупный боров разнес могилы участников СВО на местном кладбище. Фото: соцсети

В поселке Курагино произошло событие, которое в социальных сетях обсуждают с негодованием. Больших размеров боров пробрался на местное кладбище и принялся рыть мордой и топтать попавшиеся ему свежие могилы. Раскидал венки, ленты. Неприятное зрелище заметили очевидцы, сообщили властям. Возмущались, конечно.

Владельцев свина установили. Оказалось, что они не особо заморачивались и частенько выпускали его на самовыгул. Борова видели в разных концах поселка (а поселок на самом деле немалый, там более 13 тысяч человек живут, в основном частный сектор). Прежде не трогали животину. А тут прямо гнев народный – он повредил могилы участников СВО.

Власти пообещали наказать хозяев: за свободный выгул животных предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Ну и напоминание всем остальным: чтобы закрывали за собой калитку, когда выходят за пределы погоста.