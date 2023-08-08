В Красноярском крае для обманутых дольщиков достраивают 13 домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае для обманутых дольщиков достраивают 13 многоэтажных домов. В скором времени в долгожданные новые квартиры переедут более 2,9 тысяч человек, сообщает министерство строительства региона.

Так, в стадии завершения работ два 24-этажных дома на улице Шевченко, четыре свечки ЖК «Квадро» на Шахтеров – Каральной. Еще в четырех домах на Прибойной монтируют лифтовое оборудование, систему электроснабжения, штукатурят помещения. Есть еще два дома - на Баумана и Хабаровской. И один дом в 8-м микрорайоне Сосновоборска, там осталось благоустроить территорию.

В правительстве края напомнили, что в 2019 году был принят федеральный закон о защите прав дольщиков. И с той поры их число снизилось с 7 тысяч до 4 тысяч. Всего было принято решение по 54-м проблемным домам. 13 достраиваются, дольщикам 37 домов выплатили компенсации. Остаются четыре дома, решение по ним еще принимается.