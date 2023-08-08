В Солнечном в строящейся школе уже вставляют окна

В 3 микрорайоне жилого района Солнечны й продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учащихся. В настоящее время почти возведен каркас здания, работники подрядной организации завершают устройство колонн, ригелей, плит перекрытия. В двух корпусах почти завершена установка окон. Параллельно внутри здания монтируется система вентиляции и начинается черновая отделка. На пришкольном участке уже приступили к планировке территории под будущее футбольное поле и спортивные площадки.

Строительство ведется в соответствии с графиком, и к холодам у новой школы должны полностью закрыть тепловой контур. Это позволит подрядчику приступить к внутренней чистовой отделке и успеть завершить строительно-монтажные работы в срок, предусмотренный контрактом, – до 1 июля 2024 года.

- Всего в этой школе в одну смену смогут обучаться 44 класса. Помимо необходимых учебных кабинетов, в ней запроектированы помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. В блоке для начальных классов предусмотрены группы продленного дня и запроектированы раздельные спальни для мальчиков и девочек. И, безусловно, в соответствии с современными требованиями учреждение будет приспособлено для маломобильных учеников, - рассказывает и.о. руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.

По окончании стройки объект пройдет проверки надзорных органов и его поставят на баланс города. Также предстоит получить образовательную лицензию и подобрать коллектив педагогов. Как правило, на это уходит несколько месяцев, но только после завершения всех мероприятий школа готова будет принять ребятишек.

- Наряду со своевременным вводом здания в строй необходимо сразу обеспечить удобную пешеходную доступность школы. Это один из важных вопросов от жителей микрорайона, который в ходе инспекции объекта обозначил руководитель региона Михаил Котюков. Ведём диалог с подрядчиком, чтобы дополнительные входы на территорию будущего образовательного учреждения были созданы, а ученикам было комфортно приходить на занятия, – сообщил глава города Владислав Логинов.

Отметим, здание школы в 3 микрорайоне жилого района Солнечный строится в рамках национального проекта «Образование» с привлечением средств из вышестоящих бюджетов.

- Жители Солнечного очень ждут эту школу! Спрашивают меня, когда будет открытие. В других школах классы переполнены, поэтому, конечно, я пристально слежу, как идёт стройка. Проверяли этот важный социальный объект в июне вместе с врио губернатора Михаилом Котюковым. И сегодня я вижу, какими ударными темпами работают строители: уже вставляют окна, приступили к внутренней отделке. Стараются, как могут, на благо жителей. За что им огромное спасибо! Ждём с нетерпением завершения строительства и официального открытия, - прокомментировала председатель общественного совета жилого района Солнечный Людмила Ильиных.

Также по нацпроекту возводится школа в микрорайоне «Метростроитель». Ее ввод в эксплуатацию тоже запланирован на 2024 год. Годом позднее в Красноярске будут построены еще две школы: на 1100 учащихся на улице Омская в Железнодорожном районе и на Взлетке в микрорайоне Аэропорт. Эти две стройплощадки сейчас в стадии забивки свайного поля. Ещё две крупные школы сейчас проектируются – для микрорайона «Тихие зори» на 1550 учащихся и для микрорайона «Образцово» на 1280 учеников.