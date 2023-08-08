Пострадавший от взрыва газа дом в Канске будет восстановлен в течение месяца. Фото: правительство края

Руководитель Красноярского края Михаил Котюков направился с рабочим визитом в город Канск. Эта поездка была запланирована заранее. Однако особой причиной для нее стал взрыв газа 4 июля в жилом пятиэтажной доме. Напомним, около 18 часов в нескольких квартирах вынесло перегородки, начался пожар. Пострадали 14 человек. Предварительной причиной стали нарушения при замене газового оборудования на центральном газоснабжении. Следком завел уголовное дело.

- Встретился с жителями. Главная задача сейчас – максимально быстро устранить все последствия и провести ремонт дома, пока не начались холода. У жильцов должен быть полный календарный план всех работ, контролировать ход исполнения буду лично, - заявил Михаил Котюков.

Однако этим он не ограничился. Пообещал, что виновные будут наказаны, чтобы остальные извлекли уроки. В организации, которая проводила работы, проводятся служебные проверки. И кое-кто наверняка лишится своего места.