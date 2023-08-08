В Красноярске за рабочими на Мичуринском путепроводе следят через камеры

Скриншот: городское управление дорог

С 8 августа в Красноярске за рабочими на Мичуринском путепроводе начали следить через камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает городское управление дорог.

В конце июля жители города жаловались на малое количество техники и рабочих на некоторых объектах, а также на медленный темп ремонта. Тогда мэрия обратилась к подрядчикам с требованием ускорить ход работ.

Теперь подрядчик каждое утро отчитывается о выходе рабочих и техники. Специалисты красноярского УДИБ ежедневно контролируют ситуацию.

При этом отмечается, что ремонт дорог в краевой столице идет точно по графику и без нарушений сроков контрактов.