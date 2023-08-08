Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжается снос сухостойных деревьев. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает городская администрация.

Сейчас работы идут на улице Калинина, на очереди – Тотмина, Годенко, Быковского, а также проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Пока снос сухостоя выполняют в рамках плановой работы, но уже со следующей недели этим займется подрядчик по контракту.

В мэрии отмечают, что выполнять работы придется в течение нескольких сезонов из-за большого объема и трудоемкости процесса. Рекомендации по сносу выдали специалисты института леса им. В.Н. Сукачева.

Постепенно на месте сухостоев будут высажены новые деревья. В этом сезоне планируется посадить более 50 тысяч саженцев.

- Безусловно, погибшие деревья необходимо быстро убирать, потому что они опасны. Может обломиться ветка, упасть всё дерево — на машины, на людей. Иногда есть необходимость убирать или обрезать и большие старые, вроде бы живые еще деревья, потому что это риск. Особенно это касается старых тополей. В этом случае важно заранее высаживать новые деревья или кустарники, чтобы они укоренились и заменили на этом участке «лёгкие города», - заявил Артем Речицкий, экоактивист.