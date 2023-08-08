В Красноярске мать заперла спящего ребенка в душном салоне автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на парковке эко-парка «Гремячая грива» произошел скандал, его устроила местная жительница, которая приехала сюда отдыхать. Началось все с того, что очевидцы обратили внимание на автомобиль, стоявший на парковке на солнце. Внутри спала маленькая девочка, мокрая от пота – состояние малышки вызвало беспокойство.

Красноярцы сначала стали искать родителей в ближайших магазинах и кафе – бесполезно. Вызвали полицию. Меж тем прошло уже 20 минут, когда появилась владелица автомобиля и на все претензии обеспокоенных прохожих указала им вроде как «не вмешивайтесь не в свое дело». По ее словам, пошла со старшими детьми на детскую площадку, а младшую не взяла, потому что не хотела будить спящую. Не дожидаясь прибытия полиции, женщина уехала прочь, сообщают Gornovosti.