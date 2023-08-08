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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:32

В Красноярском крае депутата будут судить за мошенничество на ледовой переправе

В Игарке депутат получил 485 тысяч рублей за работу, которую не сделал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края депутата будут судить за мошенничество на ледовой переправе

На севере Красноярского края депутата будут судить за мошенничество на ледовой переправе

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края завели уголовное дело на депутата Горсовета Игарки. Он же – генеральный директор ООО «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба». Его подозревают по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере».

В пресс-службе регионального следкома рассказали подробности. В конце 2022 года компания в лице подозреваемого заключила госконтракт с администрацией города Игарки. Она должны была установить два поста безопасности на ледовой переправе через протоку Игарскую. Цена вопроса – более 971 тысячи рублей.

Однако договоренность осталась на бумаге, на самом деле никаких постов на месте не было. Зато акт приема выполненных работ подозреваемый подписал и передал на оплату, указав затраты на сумму более 485 тысяч рублей. Деньги получил. Но обман вскрылся. И теперь этим занимаются следователи.