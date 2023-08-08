В Красноярском крае депутата будут судить за мошенничество на ледовой переправе

На севере Красноярского края депутата будут судить за мошенничество на ледовой переправе Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края завели уголовное дело на депутата Горсовета Игарки. Он же – генеральный директор ООО «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба». Его подозревают по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере».

В пресс-службе регионального следкома рассказали подробности. В конце 2022 года компания в лице подозреваемого заключила госконтракт с администрацией города Игарки. Она должны была установить два поста безопасности на ледовой переправе через протоку Игарскую. Цена вопроса – более 971 тысячи рублей.

Однако договоренность осталась на бумаге, на самом деле никаких постов на месте не было. Зато акт приема выполненных работ подозреваемый подписал и передал на оплату, указав затраты на сумму более 485 тысяч рублей. Деньги получил. Но обман вскрылся. И теперь этим занимаются следователи.