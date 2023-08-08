Фото: РЖД

Красноярская железная дорога построит новые пассажирские платформы на 7 станциях. Об этом пишет новостной тг-канал РЖД.

Они появятся участке Междуреченск — Тайшет:

- в Аскизском районе Хакасии на станциях Биркчул, Югачи, Казановская, Уйтак, Скальная и Историческая;

- в Курагинском районе Красноярского края на станции Кизир.

Там установят крытые навесы со встроенными сидениями, обустроят пандусы для маломобильных пассажиров, смонтируют освещение с автоматизированной системой управления и другое.

Завершить все работы планируется до конца 2023 года.

– На станциях с наибольшим пассажиропотоком длина платформ будет увеличена со 150 до 250 метров. Это позволит принимать поезда с увеличенным количеством вагонов, – добавили специалисты РЖД.