Фото: РЖД
Красноярская железная дорога построит новые пассажирские платформы на 7 станциях. Об этом пишет новостной тг-канал РЖД.
Они появятся участке Междуреченск — Тайшет:
- в Аскизском районе Хакасии на станциях Биркчул, Югачи, Казановская, Уйтак, Скальная и Историческая;
- в Курагинском районе Красноярского края на станции Кизир.
Там установят крытые навесы со встроенными сидениями, обустроят пандусы для маломобильных пассажиров, смонтируют освещение с автоматизированной системой управления и другое.
Завершить все работы планируется до конца 2023 года.
– На станциях с наибольшим пассажиропотоком длина платформ будет увеличена со 150 до 250 метров. Это позволит принимать поезда с увеличенным количеством вагонов, – добавили специалисты РЖД.