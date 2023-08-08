Забрали паспорта и принудили к интиму: в Хакасии задержали сожителей-сутенеров, вербовавших жриц любви из Красноярска

Хакасская полиция задержала сутенеров за организацию борделя через интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии, Абакане, полиция накрыла бордель, в организации которого подозревают двух местных жителей. Это сожители, ей – 38 лет, ему – 30. За плечами уже был опыт в таком «бизнесе». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции, криминальные партнеры наняли 5 девушек из Хакасии и Красноярского края в возрасте от 18 до 25 лет для оказания интимных услуг. Плюс в «коллективе» были водители, которые доставляли жриц любви клиентам.

Потенциальных клиентов находили через интернет, там же договаривались об оплате услуг и месте встречи. Это происходило либо на арендованных квартирах, либо в других местах, по желанию клиентов. А чтобы девушки не роптали, для них установили систему штрафов. Оказывали психологическое давление. Когда одна из них попыталась сбежать – нашли, забрали паспорт и насильно заставили заниматься интимом.