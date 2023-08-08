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НовостиПроисшествия8 августа 2023 7:17

Забрали паспорта и принудили к интиму: в Хакасии задержали сожителей-сутенеров, вербовавших жриц любви из Красноярска

Хакасская полиция задержала сутенеров за организацию борделя через интернет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Хакасская полиция задержала сутенеров за организацию борделя через интернет

Хакасская полиция задержала сутенеров за организацию борделя через интернет

Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии, Абакане, полиция накрыла бордель, в организации которого подозревают двух местных жителей. Это сожители, ей – 38 лет, ему – 30. За плечами уже был опыт в таком «бизнесе». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции, криминальные партнеры наняли 5 девушек из Хакасии и Красноярского края в возрасте от 18 до 25 лет для оказания интимных услуг. Плюс в «коллективе» были водители, которые доставляли жриц любви клиентам.

Потенциальных клиентов находили через интернет, там же договаривались об оплате услуг и месте встречи. Это происходило либо на арендованных квартирах, либо в других местах, по желанию клиентов. А чтобы девушки не роптали, для них установили систему штрафов. Оказывали психологическое давление. Когда одна из них попыталась сбежать – нашли, забрали паспорт и насильно заставили заниматься интимом.