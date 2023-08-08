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НовостиОбщество8 августа 2023 6:48

Из Хакасии в Норильск едва не отправили партию сомнительного мяса

Россельхознадзор снял с реализации предназначенное для Норильска мясо без документов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Из Хакасии в Норильск едва не отправили партию сомнительного мяса

Из Хакасии в Норильск едва не отправили партию сомнительного мяса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Россельхознадзора отметили отправку мяса из Хакасии в северный город Норильск, поскольку у партии не было необходимого разрешения. Как пояснили в ведомстве, 4 августа в аэропорту Абакана шла отгрузка 140 килограммов свинины и 200 килограммов говядины. Они предназначались для реализации населению.

Документы, которые предъявили надзорному ведомству, оказались с нарушениями. В ведомстве пояснили:

- При осмотре продукции и документарном контроле выявлено, что мясо свинины оформлено индивидуальным предпринимателем с нарушением требований регионализации территории Российской Федерации по африканской чуме свиней.

Напомним,что Республика Хакасия является регионом, где вывоз свинины без вакцинации запрещен. Все причастные к несостоявшейся отправке мяса на Север получили предупреждение.