Пьяный 18-летний житель Ачинска решил подвезти детей к месту отправки в лагерь

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае пьяный 18-летний водитель отвез детей к месту отправки в оздоровительный лагерь и остался без своего автомобиля. Об этом сообщают в региональном МВД.

Все произошло весной 2023 года в Ачинске. Тогда экипаж ДПС на улице Спортивная заметил, что водитель «Мазды Капелла», высадивший детей на площади для отправки в лагерь, имеет признаки алкогольного опьянения. Несмотря на требования сотрудников полиции об остановке, молодой человек попытался скрыться. После непродолжительного преследования он был задержан. Позже алкотестер покажет 0,55 мг/л при норме 0,16 мг/л.

Также выяснилось, что месяцем ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Тогда мужчина получил 14 суток ареста.

Было заведено и расследовано уголовное дело за повторное вождение пьяным. Водителя приговорили к 350 часам обязательных работ.

Автомобиль «Мазда Капелла» был конфискован и обращен в собственность государства.