В красноярском «Командоре» сменился генеральный директор

У крупного красноярского ритейлера – торговой сети «Командор» - сменился генеральный директор. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Соучредитель бренда Олег Сипетый сообщил, что поиски нового топ-менеджера длились полтора года, было рассмотрено более 50 кандидатур.

Что известно о новом управленце: зовут его Хельмар Шернек, он начинал в Германии, затем работал на рынках России, Европы, Ближнего Востока и СНГ.

- Почти 17 лет я живу в России и с гордостью могу сказать, что Россия уже давно стала моей второй Родиной. Мой сын родился здесь, моя жена – русская. И моя задача теперь – стать еще и настоящим сибиряком, - сказал Хельмар Шернек.