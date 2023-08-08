Изображение: городское управление дорог

В Красноярске на улице Елены Стасовой вместо трех полос движения сделают две. Об этом сообщают в городском управлении дорог.

Изменения коснутся участка от улицы Чернышева до стадиона «Ветлужанка». Две широкие полосы, одинаковые в обоих направлениях, будут разделены двойной сплошной линией. Дорожники считают, что такая мера должна увеличить пропускную способность.

Помимо этого, на улице появится новый светофор. Он будет стоять на перекрестке в районе дома на Стасовой, 50. Также между остановками общественного транспорта «Рябиновый сад» обустроят островок безопасности.

Это еще не все. Теперь при выезде от домов №40к, 40и можно двигаться только направо.

Новую разметку начали наносить 7 августа.

Знаки, островок и светофор появятся в течение августа-сентября.