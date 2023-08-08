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НовостиОбщество8 августа 2023 5:26

С администрации Красноярска требуют взыскать 2 миллиона за загрязнение реки

Росприроднадзор накажет мэрию Красноярска за сточные воды из коллектора в реку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
С администрации Красноярска требуют взыскать 2 миллиона за загрязнение реки

С администрации Красноярска требуют взыскать 2 миллиона за загрязнение реки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Росприроднадзор обратился с иском в арбитражный суд, где требует призвать к ответу администрацию города Красноярска и взыскать 2 241 782 рублей за загрязнение реки Черемушки. Экологические нарушения были выявлены в ходе внеплановых выездных поездок специалистов. Проверки показали, что в границах города есть разрушенный канализационный коллектор. Через него сбрасываются неочищенные сточные воды из двух исправительных колоний - № 31 и № 17.

Как следует из иска Росприроднадзора, еще в декабре 2021 году Советский районный суд вынес решение, по которому администрация должна организовать водоотведение. Но этого, получается, не было исполнено. В результате экологии нанесен ущерб.