С администрации Красноярска требуют взыскать 2 миллиона за загрязнение реки Фото: Мария ЛЕНЦ

Росприроднадзор обратился с иском в арбитражный суд, где требует призвать к ответу администрацию города Красноярска и взыскать 2 241 782 рублей за загрязнение реки Черемушки. Экологические нарушения были выявлены в ходе внеплановых выездных поездок специалистов. Проверки показали, что в границах города есть разрушенный канализационный коллектор. Через него сбрасываются неочищенные сточные воды из двух исправительных колоний - № 31 и № 17.

Как следует из иска Росприроднадзора, еще в декабре 2021 году Советский районный суд вынес решение, по которому администрация должна организовать водоотведение. Но этого, получается, не было исполнено. В результате экологии нанесен ущерб.