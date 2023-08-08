Женщины, пропавшие два дня назад в Красноярском крае, вернулись домой

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

Женщины-грибники, пропавшие два дня назад в Красноярском крае, сегодня вернулись домой. Об этом пишут в региональном МВД.

Напомним, что 6 августа обеспокоенные родственники обратились в дежурную часть Енисейска. Они сообщили, что подруги 1962 г.р. и 1974 г.р. отправились в тайгу для сбора дикоросов, однако к назначенному времени пенсионерки домой не вернулись.

Утром 8 августа женщины смогли самостоятельно вернуться домой. Стражам порядка они рассказали, что заблудились в лесу во время сбора грибов.

Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.