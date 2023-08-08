Жительница города Шарыпово искала любви и попала на мошенника

Жительница Шарыпово искала любви и попала на мошенника Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница города Шарыпово мечтала о большой любви и начала действовать через интернет. Зарегистрировалась на сайте знакомства и стала искать суженного. Вскоре у нее завязалось общение с неким Георгием. Мужчина рассказал о себе: бизнесмен, занимается грузоперевозками. Сам рулит – сам возит товары, деньжата водятся. И даже пообещал заехать в гости к 38-летней избраннице, мол, пора лично познакомиться.

Однако вдруг сообщил: у него проблемы с одним из грузовиков, срочно нужны деньги. Ненадолго. Вернет с процентами и подарками. Доверчивая шарыповчанка перевела ему тремя траншами 20 тысяч рублей. А после обнаружила, что дальнобойный бизнесмен ее попросту заблокировал. И пришла в полицию.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено. Обвиняемого 31-летнего жителя Тюмени задержали в Тобольске, при обыске нашли банковские карты, на которые потерпевшая переводила деньги. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.