Красноярский край удвоил экспорт зерна и продуктов его переработки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край в 2023 году удвоил экспорт зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Уже было отгружено 229 тысяч тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Основной объем экспорта приходится на рапс – 129,4 тыс. т., пшеницу – 62,6 тыс. т. и овес – 11,4 тыс. т.

Большая часть красноярского зерна и семян рапса экспортируется в Беларусь, Китай, Казахстан, Киргизию, Монголию и Литву.