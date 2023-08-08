Фото: администрация Красноярска

В красноярском микрорайоне Солнечный продолжается строительство бассейна. Об этом сообщает администрация города.

Ход работ проинспектировал мэр Владислав Логинов на выездном совещании совместно с местными жителями. Сейчас на объекте формируется свайное поле, строительство идет по графику.

– Будем надеяться, что строительство бассейна завершится в обозначенные сроки, потому что его очень ждут жители, – говорит Максим Савченко, член общественного совета микрорайона.

Фото: администрация Красноярска

Помимо этого, на встрече глава города обсудил другие нужды и проблемы Солнечного. Скоро жителей микрорайона ждут изменения:

- в ближайшее время будет перенесен знак «стоп», который перекрывает дополнительную секцию светофора на пересечении дорог улиц Ерофеевская и проспекта 60 лет Образования СССР;

- установят дополнительные знаки возле дома на 60 лет Образования СССР, 26 б. Они будут предупреждать об опасном изгибе дороги;

- также было предложено убрать железобетонные ограждения у парка «Солнечная поляна». Мэр идею поддержал.

Участники разговора успели обсудить 20 вопросов.

– Есть понимание сроков строительства новых объектов дорожной инфраструктуры, развития сети маршрутов общественного транспорта. Конечно, есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки и качественного юридического сопровождения. К ним, прежде всего, относится резервирование земельных участков под строительство социальных учреждений. Все темы находятся на моем личном контроле, – подчеркнул Логинов.