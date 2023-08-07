В Красноярске определили победителей соревнований по настольному теннису среди дворовых команд

Поддерживать здоровье с самого детства – жизненная необходимость. Фото пресс-службы администрации города

В состязаниях приняли участие ребята 12-14 лет, занимающиеся в физкультурно-оздоровительных клубах. Напомним, отборочные этапы турнира проходили в течение недели, в финал вышли 7 лучших команд.

- Мы несколько дней готовились к этим соревнованиям вместе с нашим инструктором, оттачивали меткость, силу удара и скорость. Самое сложное в игре – это то, что все может измениться за долю секунды, нельзя отвлекаться и терять концентрацию, – поделилась участница финальных соревнований Алина Ковригина.

Соревнования получились по-настоящему непредсказуемыми, интрига сохранялась до конца. Каждая команда приложила максимум старания, чтобы одержать победу. В упорной борьбе первое место завоевала команда «Енисей» (инструктор по спорту Смирнов В.А.), второе место заняла команда «Старт» (инструктор по спорту Галаган О.В.), третье место – команда «Звездный» (инструктор по спорту Сывороткин Р.Г.).

- Я убежден, что дворовый спорт нужно не просто развивать, его нужно возрождать. Максимально приближенный к месту жительства человека спорт помогает детям и молодым людям формироваться как личность, а взрослым – сохранять физическую форму, — отметил руководитель главного управления по физической культуре и спорту Максим Орешников.

В финальном этапе за первое место в соревнованиях команде-победителю вручили кубок, также тройка призеров была награждена медалями и грамотами.

- Комиссия городского Совета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни всегда поддерживает выделение денежных средств на спортивные объекты непосредственно во дворах – на обустройство хоккейных коробок, установку теннисных столов, ремонт спортивных площадок, на спортивный инвентарь… Доступность занятий спортом рядом с домом, быть может, подарит Красноярску будущих мастеров спорта, олимпийских чемпионов. Поддерживать здоровье с самого детства – жизненная необходимость, уверена, что эта тенденция сохранится, и физкультура и спорт будут обретать все больший вес в нашей жизни, - сказала зампредседателя профильной комиссии Горсовета Людмила Попова.