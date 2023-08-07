В Норильске затопило городское кладбище

Фото и видео: norilsk_news

В Норильске оказалось затопленным городское кладбище. Местные жители рассказывают, что такая ситуация происходит тут не в первый раз из-за болотистой местности, и подобные потопы уже стали привычным делом.

Подтопление оказалось серьезным: многие захоронения ушли под воду целиком, а ограды и памятники покосились. Жители жалуются, что не могут найти могилы родственников, а ситуация на погосте из года в год становится все более запущенной.

– На Голиково болото изначально было. Город на сваях, а могилы в вечной мерзлоте копают, неглубоко. Норильчане, отработав, уезжают всей семьей, поэтому и некому ухаживать. Слава Богу,построили крематорий,теперь прах можно хранить в стене и забрать с собой, – отметил один из комментаторов.