В Красноярске в микрорайоне Солнечный продолжается строительство бассейна

Подрядная организация формирует свайное поле. Фото пресс-службы администрации города

Ход работ проинспектировал глава Красноярска Владислав Логинов на выездном совещании совместно с представителями Общественного совета микрорайона Солнечный. Напомним, что строительство спортивного объекта – инвестиционный проект. Подрядная организация ООО «Алан» сейчас формирует свайное поле, все строительные работы ведутся в графике.

- Нам показали проект, радует перспектива появления в нашем микрорайоне нового спортивного объекта. Будем надеяться, что строительство бассейна завершится в обозначенные сроки, потому что его очень ждут жители, – рассказал член Общественного совета микрорайона Солнечный Максим Савченко.

Возведение новых дорожных и социальных объектов, сроки начала движения автобусного маршрута, улучшение дорожной сети микрорайона, строительство парковки возле школы № 156 и ряд других вопросов обсудили на встрече мэр города и жители Солнечного.

По ее итогам были даны поручения, которые необходимо будет выполнить в ближайшее время.

Так, в ближайшее время специалисты перенесут знак «стоп», который перекрывает дополнительную секцию светофора (стрелка направо) на пересечении автомобильных дорог по улицам Ерофеевская и 60 лет Образования СССР. Будут установлены дополнительные дорожные знаки, предупреждающие об опасном изгибе дороги на проспекте 60 лет Образования СССР, 26б.

К 1 сентября специалистам районной администрации предстоит проработать вопрос по формированию земельного участка для парковки в районе школы №156, ремонту нарушенного пешеходного сообщения, устройству «лежачего полицейского» в районе перехода к учреждению.

В ходе разговора председатель Общественного совета Солнечного Людмила Ильиных предложила убрать железобетонные ограждения, отделяющие проезжую часть пр. Молодежный и парк «Солнечная поляна».

- Люди часто поднимают вопрос об эстетике нашего замечательного парка. В целях безопасности он огражден громоздкими бетонными блоками, которые диссонируют с обликом общественного пространства. Озвучила в разговоре с Владиславом Анатольевичем инициативу об их замене. Глава города предложение поддержал, поручил найти решение, – отметила Людмила Ильиных.

В целом, участники разговора обсудили порядка 20 вопросов, касающихся благоустройства, развития социальной инфраструктуры, улучшения улично-дорожной сети Солнечного.

- Есть понимание сроков строительства новых объектов дорожной инфраструктуры, развития сети маршрутов общественного транспорта. Конечно, есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки и качественного юридического сопровождения. К ним, прежде всего, относится резервирование земельных участков под строительство социальных учреждений. Все темы находятся на моем личном контроле, – подчеркнул глава Красноярска Владислав Логинов.

В завершение разговора с членами Общественного совета микрорайона мэр добавил, что встречи с жителями Солнечного будут еженедельными.