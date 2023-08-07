В Красноярске спасли женщину, которая упала в Енисей в районе Речного вокзала

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярске сегодня днем произошло ЧП в районе Речного вокзала. Там в Енисей упала женщина: она начала тонуть, но к счастью, ее крики о помощи услышали сотрудники Росгвардии с теплохода «Максим Горький». Они вызвали спасателей и бросили женщине спасательный круг.

Пока красноярка цеплялась за круг, на помощь ей выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Они на катере подплыли к Речному вокзалу и достали женщину из воды.

Пострадавшую доставили в спасательную часть. Ее отогрели и передали врачам – состояние красноярки не раскрывается, но судя по всему, она осталась жива и относительно здорова.