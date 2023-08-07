Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

7 августа в Красноярском крае пожарные спасли от огня 200 свиней. Об этом пишет пресс-служба МЧС по региону.

Пожар вспыхнул в 12 часов дня на свиноферме в районе Енисейского тракта (Емельяновский район). Там загорелась кровля на площади 200 кв. м. Едкий дым угрожал животным, которые находились внутри здания.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

– 200 хрюшек сотрудники МЧС эвакуировали с места возгорания, но трое парнокопытных погибли, – сообщают в ведомстве.

Огонь удалось полностью ликвидировать в 13:53. На месте работали 20 человек и 5 единиц техники.

- Нам важна каждая жизнь, - добавили пожарные.