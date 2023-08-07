Пятиэтажку в Канске, где произошел взрыв газа, не признали аварийной

Фото: администрация Красноярского края

Дом в Канске, где 4 августа произошел взрыв газа, не признали аварийным. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил тг-канал администрации Красноярского края.

– Специалисты минстроя, управления капитального строительства, Промстройниипроекта, Фонда капремонта, управляющей компании и администрации Канска осмотрели девять квартир, пострадавших от взрыва ... Конструктив дома не пострадал. Оснований для признания его аварийным нет, – пишут власти.

Позже в пятиэтажке на улице Каландаришвили начнется ремонт квартир и общедомового имущества, а пока там введен режим ЧС.

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ЧП в городе Канске Красноярского края. Там 4 августа в 18 часов местного времени произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, после чего начался пожар. По информации МЧС, на место происшествия выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона а также полиция и медики в составе 38 человек и 14 единиц техники, от МЧС России 26 человек и 9 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать в 18:30 на площади 30 квадратных метров. (подробнее)